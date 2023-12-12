Akça Koca Platformunda ekonomi konuşuldu

Emex Otel’de gerçekleşen toplantıda OSTİM Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Berra Doğaner ve İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Ekonomi Yazarı Celal Toprak ekonomiyi değerlendirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Berra Doğaner,*Genelde faizler düşünce borsalar yükselir. Bu hep böyledir. Düşük faiz ortamında yatırımcılar ne yapıyor? Kenarda bir kısım Türk Lirası tutuyordur. Bütün paranızla, krediyle asla borsaya girmeyin. Aşırı primlenmiş hisse senetlerinden uzak durun. Köklü şirketlerin hisselerini alın, mağdur olmayın. Portföy çeşitlendirmesi yapın.” dedi.

"E-ticarette yarış kızışacak, bu yarışta insani davranan kazanacak" diyen Ekonomist Celal Toprak, şunları söyledi: "Teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki sahici olanlar fark oluşturacak, bu da iletişim ile olacak. Kim müşteri ile iyi iletişim kuruyorsa hep başarılı oldu. E-ticarette sahtekarlığın şansının azaldığı bir devir geliyor." Dedi.

İlgiyle dinlenen konuşmacılar çok sayıda soruyu cevapladı.

TOPLANTIYA KATILANLAR

İzmit’ten;

Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Platform Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve eşi Nursel Okyar ile kızları; Yalova Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Fak. Mezunu Zeynep Gökçen Okyar, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, The Green Park Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ, Güler - KBB Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler İl Koordinatörü Abdullah Köktürk, Dr. Halil İbrahim Kahraman, Gül - Ecz. Selçuk Arslan ve kızları; Mercedes Türkiye Hazine Operasyon Yönetmeni Özlem Arslan ve Bilgi Ün. İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Özge Elif Arslan, İş insanı Haluk Doğaner, Eğitimci Zehra Genç, Göğüs Uzmanı Dr. Oktay Taşolar, KOÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim üyesi Kenan Serhat İnce, Nurdan – Elektrik Elektronik Müh. Harun Reşit Kocagöz, Ayşe - KOVİAD Başkan Yardımcısı Murat Topal, Aysun – Makine Müh. Murat Tokkacı, Neslihan - Müftülük çalışanı Şerif Hüseyin Ayaz, Asuman – Harita Müh. Ali Kahraman, Özel Marmara Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Esener Maçil ve oğulları; OSGB Sorumlusu Mehmet Maçil ile Av. Bedrettin Maçil, Turizmci Ayşegül Karakadılar, Av. Naci Kara, Aile Hekimi Dr. Ali Değirmenci, Muazzez - Özel Kocaeli Kültür Okulları kurucusu Ali Aydemir, Kartepe Green Park Otel Koordinatörü Erhan Dündar, İş insanı Gökhan Çakır, Makine Mühendisi Çetin Mut, Sağlıkçı Derya – Ramazan Dağtekin, KOÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem Özyurt, KOÜ Yüksek Lisans öğrencisi Ömer Faruk Kaçar, Av. Merve Gürel – Av. Abdurrahman Kaymak, İş İnsanı Regaip Güngör, Bilgisayar Programcısı Berkalp Talha Baykara, Makine Müh. Yüksel Özbay, Endüstri Müh. Hüseyin Mutlu,

İstanbul’dan;

22/23. Dönem İstanbul Milletvekili. İlk Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, eşi Müjgan Büyükkaya, Eğitimci Mürvet - Alfa Elektronik Sensör A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bayram, KOÜ Hukuk Fak. Öğretim Görevlisi Mehmet Mert Dermenci, Hilal - İş insanı Necati Büyükkaya, Arzu - Vizyon Tur Yurt Dışı Turlar Müdürü Emre İpekli, Gülhan – İş İnsanı Metin Özler,

Sakarya’dan;

Huriye - Ekonomist Necati Pilavcı,

Yalova’dan;

Yalova Ü. Bilgisayar Bölümü Dr. Öğretim üyesi Yunus Özen katıldı.

Plaket takdimi

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, İş İnsanı Necati Pilavcı ve Ahsen Okyar birlikte toplantının moderatörü Dr. Alaattin Büyükkaya’ya, -Dr. Yunus Özen, Harun Reşit Kocagöz ve Hasan Uzunhasanoğlu birlikte Dr. Berra Doğaner’e, -Abdullah Köktürk, Çetin Mut ve Hasan Uzunhasanoğlu birlikte İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni - Ekonomi Yazarı Celal Toprak’a plaketlerini takdim etti.

Platform kitapları

Maçil kardeşler; Dr. Berrra Doğaner’e, Arslan Kardeşler; Celal Toprak’a, KOÜ Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Mert Dermenci; The Green Park Yönetim Kurulu Başkanı Adil Üstündağ’a Platformun kitabını takdim etti.