12 Ara 2023 - 09:47 - Asayiş

BAŞKAN ADAY ADAYININ ACI GÜNÜ

AKP Dilovası Belediye Başkan Aday Adayı olan, Dilovası'nın sevilen ve tanınan genç girişimci iş kadını Sümeyra Sökmen'in Avusturalya'da ikamet eden amcası Ramazan Sal(50), kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.