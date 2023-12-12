Hayatını kaybeden merhum Ramazan Sal'ın cenazesi Türkiye'ye getirilerek Elazığ Kovancılar'da toprağa verileceği bildirildi. Amcası'nın cenazesine katılmak üzere AKP Dilovası Belediye Başkan Aday Adayı Sümeyra Sökmen'in Elazığ'a gittiği bildirildi.
- Asayiş
BAŞKAN ADAY ADAYININ ACI GÜNÜ
AKP Dilovası Belediye Başkan Aday Adayı olan, Dilovası'nın sevilen ve tanınan genç girişimci iş kadını Sümeyra Sökmen'in Avusturalya'da ikamet eden amcası Ramazan Sal(50), kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.