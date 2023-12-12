Ertuğrul Sağlam, “Futbol değil, skor taraftarı olduk”

Körfez Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında ‘Gençlik ve Spor Söyleşisi’ düzenledi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, meclis üyeleri, spor yazarları, STK Temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Söyleşiye ilgi de büyük olunca salon tamamen doldu.

SİZLERE MAHÇUP OLMAKTAN KORKTUM

Gençlere verdiği desteklerden dolayı Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bugün zorlu bir deplasman dönüşü buradayım. Futbolcularımı da motive ederken, maçı mutlaka kazanmalıyız dedim. Bunun nedenlerinden biri de bugün buraya 3 puan almış bir takımın teknik direktörü olarak gelmemdi. Onun stresini yaşadım. Allah mahcup etmedi” dedi.

SAKARYALIYIM AMA KOCAELİSPORLUYUM

Erdoğan Arıkan da selamlama konuşmasında dış bir gözle Kocaelispor’u anlattı. Kocaelispor’un çok iyi göründüğünü belirten Arıkan, “Ben aslen Sakaryalıyım. Ama 50 yıldan bu yana Gölcük’teyim, Kocaelispor’la büyümüş biriyim. Eskiden Kocaeli’nin maçlarına gittiğinizde saat 5’teyse 12’de sıraya girmeniz gerekirdi. Bugün salondaki gençlerimizin gözlerine de bakınca, inanmışlığı görebiliyorum” dedi.

SAĞLAM: “SKOR TARAFTARIYIZ”

“Sonuçlarla yaşayan bir ülke taraftarıyız” diyen Sağlam, “Maalesef biz sonuçlarla yaşıyoruz ve aslında futbol taraftarı değiliz skor taraftarıyız. Bunu üzülerek söylemek istiyorum. Bir rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum. Ülkemizin ve futbolumuzun sporumuzun geleceği olarak sizlerinde biraz daha farklı bir bakış açısıyla bundan sonrasını yönlendirebilirseniz, yönetebilirseniz şu günlerde Türk futbolunda yaşadığımız o sıkıntılı günleri söylemek istemiyorum ama seviyesizliğin ve şiddetin önüne geçmiş oluruz.

HER ŞEYİ KENDİMİZE HAK GÖRÜYORUZ

Kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım anlayışı bugün Türk futbolunun her noktasına sirayet etmiş durumda. O yüzden kazanma adına yöneticileri, teknik adamları, futbolcuları o grubun parçası olan insanların ne hale geldiklerini maalesef çok üzülerek görüyoruz. Hafta sonu maçlar bitiyor maçlardan sonra yaşanan kaos ortamını şiddet, insanların birbirine karşı seviyesizlikleri, ağza alınmayacak sözler, sahanın içerisinde futbolcuların düştükleri durumlar kazanma adına hile, dolap, aldatma her şeyi kendine hak olarak görüyor.

“TARAFTAR NASIL SAKİN DURSUN”

Yöneticilere bakıyorsunuz kusura bakmasınlar onlar tamamen yoldan çıkmış durumda. Bir maç oynuyorlar maçtan sonra ne kadar mağdur edebiyatı yaparsa sonrası ile alakalı kendilerine avantaj elde edebileceği düşüncesiyle kendilerinden geçiyorlar. Taraftarlar bu baskının altında yöneticinin, hocanın, futbolcunun o kadar anormal şeyler yaptığı yerde taraftarın sakin durmasını beklemek tamamen hayalcilik olur. Baktığımız an şu gün şu ortamda Türk futbolunda kaos ortamı var. Hiç istemediğimiz görüntülerle her hafta defalarca karşı karşıya geliyoruz.

GENÇLERİMİZDEN UMUTLUYUM

Bunu düzeltecek olan insanlar bizleriz, sizlersiniz. Şunu söylüyorum ve bunu hayatınızın birçok noktasına da uyarlayın; ‘kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapma!’ bu maddeyi hayatınız içerisine yerleştirin. Beyin jimnastiği yapın. Ulu önder Atatürk, umudumuz gençlerde derken sizleri gösteriyordu. Bundan sonra Türk sporunda futbolunda bir şeyleri ortadan kaldıracaksak, düzelteceksek umudumuz sizlerde” dedi.

ARIKAN: “DEĞERLİ ZAMANIMIZ BOŞA HARCAMAYALIM”

Erdoğan Arıkan: “Sizler bizlere göre çok daha akıllı, çok daha iyi ve çok daha iyi kaynaklarla yetişen gençlersiniz. Eminim ki sizin bakışınız çok daha güzel olacak ve sizler güzelleştireceksiniz dünyayı. Burada bizim ülkemiz için sanatın çok ön plana çıkmadığı, sanatın çok fazla konuşulmadığı ülkeler için futbol spor hayatımızın en güzel en değerli hafta sonlarımızın renkli geçmesini sağlayan en değerli saatler. Ve bu saatleri değerli veya değersiz hale getirmek bizim elimizde” dedi.

DARISI KOCAELİSPOR-REAL MADRİD MAÇINA…

Şampiyonlar Lig’inde Bursaspor ile Manchester United karşısında çıktığı Şampiyonlar Lig’i heyecanı sorulan Sağlam ise, “Şampiyonlar Ligi futbolun zirvesi. Öyle bir organizasyon içerisinde olmak başlı başına bir onur ve gurur. Karşımızda da Alex Ferguson gibi bir antrenörün olması çok önemliydi. O maç benim açımdan önemliydi. İnşallah artık darısı Kocaelispor-Real Madrid maçına” dedi.

TEKLİF GELİRSE BEŞİKTAŞ’A GİDER Mİ?

Beşiktaş hayatımıza hem futbolcu hem de teknik direktör olarak değer kattı. Ama ben şu an tüm enerji ve konsantrasyonumu Kocaelispor’un başarısı için harcıyorum. Yakın gelecekte de Kocaelispor’dan başka bir şey düşünmüyorum. Kocaelispor’la gerçekleştirmemiz gereken, yüz binlerce insanın beklentisi var” dedi.

SÖĞÜT: “ŞAMPİYONLUĞU BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ”

Başkan Şener Söğüt, “Değerli konuklarımızı ve sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bugün sporu konuştuk. Kocaeli, Körfez sporu çok seviyor. Spor kardeşlik ve dostluk demek. Bugün bizlere bunu da gösterdiler. Salondaki gençlerimize bakınca da ne kadar doğru bir buluşma olduğunu gördük. Kocaelispor bu kentin birleştirici unsuru” dedi.