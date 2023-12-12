“Süper Lig’ten de teklif aldım ama Kocaelispor’u tercih ettim”

SÜPER LİG’TEN DE TEKLİF ALDIM!

Kocaelispor’a gelişiyle ilgili süreci aktaran Ertuğrul Sağlam, “Değer katabileceğim, alıp bir yerden bir yere taşıyabileceğim bir takım olsun istedim. Süper Lig’ten de teklif aldım, 1. Lig’ten de 7-8 teklif aldım. Kocaelispor’dan teklif gelince; olumlu bir bakış açım oluştu. Engin Başkan’ın samimiyeti ve projesi hoşuma gitti. Niyetimiz daha farklıydı ama revize ettik tabi.

İŞİN SONUNU GETİRECEĞİZ

Kocaeli Şehri’nin Futbol değeri ve kültürü, taraftar yapısı, yerel medyanın gücü, stadyum hepsi beni buraya çeken değerlerdi. Bilgi, birikim ve tecrübemizle bu işi yapar, Türk Futbolu’nda bir başarı hikayesi yazarım dedim. Şimdi geldiğimiz nokta da ne kadar doğru karar verdiğimizi daha iyi anlıyoruz. Bu işin sonunu getireceğiz.

ŞENER BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Tabi bir şehir takımıysanız sadece sizlerin kenetlenmesi ile olmuyor, şehrin dinamikleri, yöneticiler, taraftarların desteği de önemli. Gerçekten şanslıyız ki; Valimiz, Tahir Başkanımız, Şener Başkanımız kulübü seven, başarıya destek veren, her fırsatta yanımızda olduklarını hissettiren insanlar. Tesislerde Körfez Belediyemizin misafiriyiz. Ne zaman başımız sıkışsa, ihtiyacımız olsa 10 dakika geçmeden yanımızda oluyor. Kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.