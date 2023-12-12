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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi mask

Ankaragücü - Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca adliyeye sevk edildi. 

NTV'nin haberine göre, Hakem Meler'e yumruk attıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Başkan Faruk Koca tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlenecek.

HALİL UMUT MELER ŞİKAYETÇİ OLDU!
Saldırı olayının ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade vermiş, görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi olmuştu.

Kaynak: CUMHURİYET
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12 Ara 2023 - 10:09 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
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İzmi̇tli̇ - Neden oluyor bu tür hareketler,başkan kim eski akp mv li.eeee nasıl olsa bana bir şey olmaz diye hareket ediyor.akp li ya güçlü benim diyor.bakın etrafınıza bu hareketler her yerde.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Aralık 10:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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