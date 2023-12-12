Dolar TL'de yeni zirve! 29'u geçti...

Küresel piyasalarda bugün 16.30'da yayımlanacak ABD enflasyon verisi öne çıkarken, günün geri kalanında Hazine ihaleleri ve Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısı izlenecek.

Bankacıların hesaplamalarına göre, Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar doların üzerinde artışla, 141 milyar doları aşarak yeni tarihi zirvesine çıktı.

Hazine bugün beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı ve beş yıl vadeli TL cinsi kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Hazine bugünkü borçlanma ile Aralık ayı programını tamamlayacak. Bir sonraki iç borçlanma 8 Ocak'ta gerçekleşecek.

Hazine ay başından bugüne gerçekleştirdiği beş ihale ile kendi tahminlerini aşarak 80 milyar TL üzerinde borçlandı. Yine de Hazine'nin borçlanma tutarları önümüzdeki yıl belirgin artış gösterecek.

Hazine şu an itibarıyla aralıktaki 45 milyar TL borçlanma hedefinin neredeyse iki katı borçlanma gerçekleştirmiş olsa da, Ocak ayında 121 milyar TL, Şubat'ta ise 266.8 milyar TL gibi yüksek tutarlarda borçlanma öngördü. Bu kapsamda yabancı yatırımcıların Hazine ihalelere başlayan ilgisi piyasa açısından önem taşıyor.

Hazine verilerine göre 10 yıl önce TL cinsi iç borç stokunun yüzde 28'ine kadar ulaşarak rekor kıran yabancı yatırımcı payı birkaç ay geriden gelen güncel veriye göre hâlâ yüzde 1'in altında.

DOLAR TL'DE YENİ ZİRVE

Dolar/TL, Eylül ayı başından beri günlük sınırlı yükseliş içeren bir eğilimde ilerledi. Kurdaki bu eğilim yabancı fon akışı başlaması desteğiyle aralık ayı başında birkaç gün yavaşladı ancak devam etti. Kurda yeni zirve 29.06 oldu.

TL, dolar karşısında son dönemde sınırlı değişim gösterse de yıl başından beri yüzde 35.5 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.6 oldu. Avro TL ise güne sınırlı yükselişle 31.26 bandında işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan 14-15 Aralık'ta İspanya'da yatırımcı toplantılarına katılacaklar. Erkan ayrıca yarın TİM ile görüşecek.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları bu sabah yukarı yönlü seyir izlerken dolar değer yitirdi. Yatırımcıların ise bugün açıklanacak olan ve beş büyük merkez bankasının faiz kararlarını açıklayacağı haftanın geri kalanı için belirleyici olacak ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli oldukları görüldü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın sona erecek para politika toplantısında faizi sabit tutması beklenirken dikkatler Fed yetkililerinin faizler ve ekonomi hakkında açıklanacak tahminlerine ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Yatırımcılar, son günlerde Fed'in gelecek yıl faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerini kısmen azalttı. Piyasalar, faiz indirimlerinin yüzde 45 olasılıkla Mart'ta, yüzde 75 olasılıkla Mayıs'ta itibariyle başlayacağını fiyatlıyorlar.

Kaynak: CUMHURİYET