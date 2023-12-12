Gebze otogarına "Güzide" geldi

Vatandaşlardan ve otogar esnaflarından gelen talep üzerine harekete geçen Gebze Belediyesi tarafından terminal içerisinde hizmete alınan Güzide Restoran’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tesiste incelemelerde bulundu.
Ziyarette vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Zinnur Büyükgöz, "Değerli esnaf kardeşlerim ve kıymetli hemşerilerim önemli bir nokta olan otogarımızda restorana ihtiyaç vardı. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen bu yöndeki talepleri değerlendirerek, hijyenik ortamda kaliteli ürünlerin yer alacağı restoranımızı açmış bulunmaktayız. Otogar esnafımıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.