Ertuğrul Sağlam’dan sistem eleştirisi!

KULÜPLER PLANLAMA YAPAMIYOR

Hâlbuki başarı uzun vadeli program gerektirir. Türk futbolunda her sene yabancı kuralı değişiyor. Bazen senede 1-2 defa değişiyor. Geleceğe dair kulüpler planlama içinde olamaz. Altyapı organizasyonları bile her sene değişiyor. Bir sene PAF bir sene U19 bir sene aday lig. Böyle bir ortamda neyin planını yapacaksınız.

“CETVELİ DEĞİŞTİRMELİYİZ”

Hz. Ali’nin güzel bir sözü var. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz diye. Bizim cetvelimiz eğri ama sadece cetveli tutanı değiştirerek çizgiyi değiştirmeye çalışıyoruz. Gençler, sizlerden istediğim birinci olmak hayalinden daha ziyade, faydalı, yararlı bir insan olma yolunda hamleler yaparsanız o size daha çok değer katacaktır ve bizi de düzeltecek olan budur” dedi.