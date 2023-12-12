12 Ara 2023 - 09:51- Spor G:

Ertuğrul Sağlam’dan sistem eleştirisi!

Seyircilerden gelen Türkiye’deki sürekli değişen futbol kuralları ve kararlarla ilgili gelen soruya da samimiyetle cevap veren Sağlam, “Bu konu 3-5 cümle ile geçiştirilecek bir konu değil aslında. Hepimiz kendi alanımızda iş yapıyoruz, bir gurubu yönetiyoruz. Şöyle bir gerçekle yüz yüzeyim. Maçların içerisinde de anlık sistem değişikliği, stratejik hamlelerle maçı değiştirmeye çalışıyoruz. Türk Futbolu’nun içinde bulunduğu durum da bu.

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Ertuğrul Sağlam’dan sistem eleştirisi! mask

KULÜPLER PLANLAMA YAPAMIYOR

Hâlbuki başarı uzun vadeli program gerektirir. Türk futbolunda her sene yabancı kuralı değişiyor. Bazen senede 1-2 defa değişiyor. Geleceğe dair kulüpler planlama içinde olamaz. Altyapı organizasyonları bile her sene değişiyor. Bir sene PAF bir sene U19 bir sene aday lig. Böyle bir ortamda neyin planını yapacaksınız.

“CETVELİ DEĞİŞTİRMELİYİZ”

Hz. Ali’nin güzel bir sözü var. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz diye. Bizim cetvelimiz eğri ama sadece cetveli tutanı değiştirerek çizgiyi değiştirmeye çalışıyoruz. Gençler, sizlerden istediğim birinci olmak hayalinden daha ziyade, faydalı, yararlı bir insan olma yolunda hamleler yaparsanız o size daha çok değer katacaktır ve bizi de düzeltecek olan budur” dedi.
# Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam, aday, karar

12 Ara 2023 - 09:51 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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