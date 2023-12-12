Ertuğrul Sağlam’dan sistem eleştirisi!

KULÜPLER PLANLAMA YAPAMIYOR
Hâlbuki başarı uzun vadeli program gerektirir. Türk futbolunda her sene yabancı kuralı değişiyor. Bazen senede 1-2 defa değişiyor. Geleceğe dair kulüpler planlama içinde olamaz. Altyapı organizasyonları bile her sene değişiyor. Bir sene PAF bir sene U19 bir sene aday lig. Böyle bir ortamda neyin planını yapacaksınız.
“CETVELİ DEĞİŞTİRMELİYİZ”
Hz. Ali’nin güzel bir sözü var. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz diye. Bizim cetvelimiz eğri ama sadece cetveli tutanı değiştirerek çizgiyi değiştirmeye çalışıyoruz. Gençler, sizlerden istediğim birinci olmak hayalinden daha ziyade, faydalı, yararlı bir insan olma yolunda hamleler yaparsanız o size daha çok değer katacaktır ve bizi de düzeltecek olan budur” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cemal Yalçın - Ertuğrul sağlam, adamın dibi dir.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.