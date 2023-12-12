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Outlet Center Mağazacılar Gününü kutladı

Outlet Center İzmit mağaza ve restoran çalışanları bu yıl 10’uncusu düzenlenen 12 Aralık Mağazacılar Gününü kahvaltı etkinliği düzenleyerek kutladı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Outlet Center Mağazacılar Gününü kutladı mask
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BU YIL 10’UNCUSU DÜZENLENİYOR

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu çatısı altındaki derneklerin öncülüğünde 2013 yılında 12 Aralık Mağazacılar Günü adıyla kutlanmaya başlanmıştı. Outlet Center İzmit Yönetimi tarafından 12 Aralık Mağazacılar günü kapsamında her sene düzenlenledikleri geleneksel kahvaltı etkinliği bu yılda gerçekleşti. Outlet Center İzmit bünyesinde bulunan Köfteci Yusuf’ta düzenlenen kahvaltıya mağaza yöneticileri ve çalışanları bir araya geldi. Outlet Center İzmit Merkez Müdürü Murat Yıldırım, kahvaltı davetinde yaptığı konuşmasında, “ Güler yüzü, uzmanlığı ve enerjisiyle alışverişi herkes için kolaylaştıran tüm Outlet Center İzmit çalışanlarına teşekkür ediyor ve 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutluyoruz.” dedi.

Outlet Center İzmit Hakkında;

1997 yılında açılan, Türkiye’nin ilk outlet merkezi Outlet Center İzmit, ünlü markaların outlet ürünlerinin satışa sunulduğu 59 mağaza ile hizmetine devam etmektedir. 144 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan Outlet Center İzmit, 2 bin 500 araçlık ücretsiz otoparka ve 28 bin 777 metrekare kiralanabilir alana sahiptir. Cafe & restoran, eğlence alanları ve Türkiye’nin önde gelen firmalarına ait fabrika satış mağazası ile faaliyet gösteren merkez, bünyesinde bulunan yüzlerce ünlü markayla ziyaretçilerine tüm yıl boyunca avantajlı ve keyifli alışveriş imkânı sunuyor.


 
Outlet Center İzmit Bünyesindeki Mağazalar;

Adidas Outlet - Altınyıldız Classics - Atasay Outlet - Atasun Optik - Ayakkabı Dünyası - Bambi - Bambi Yatak - Beymen Business - Beymen Club - Burger King - Calvin Klein - Colin's - Çift Geyik Karaca - Defacto - Demlikhane - Derimod Depo - Dufy Outlet - Enza Home - Flo - Hatemoğlu - Hummel - Kahve Dünyası - Kokoş Accessories - Köfteci Yusuf - LC Waikiki Outlet - LC Waikiki Outlet Çocuk - Lee Cooper - Levi’s - Lezzet Durağı - Madame Moss - Mavi - McDonald’s - Mehmet Tatlı Kuaför - Migros Toptan - Minel Outlet - MMM Migros - Network - Nike Factory Store - Outlet Vakko - Pabuç - Panço Outlet - Penti Outlet - Pierre Cardin - Puma - Sarar - Skechers - Starbucks Coffee - Tamer Tanca - Tiffany & Tomato - Tommy Hilfiger - Toyzz Shop - Turkcell - U.S. Polo Assn. - UKİ - Under Armour - Watsons - Yataş Bedding - Bolçi Çikolata - Shell

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12 Ara 2023 - 11:01 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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