Kocaelili sigortacılardan Gri ve Mellce Sigorta açıklaması

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ‘mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle bir süredir kademeli önlemler uygulanmasına karşın verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştirememeleri’ gerekçesiyle Gri Sigorta ve Mellce Sigorta'ya el konduğunu açıkladı. Bu iki sigorta firmasından poliçe yaptıran vatandaşların ve hizmet veren acentelerin durumunu masaya yatırmak üzere olağanüstü toplantı gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası Sigorta Acenteleri Komitesi ve Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği (KOSAD), ortak açıklama yayınladı.
VATANDAŞ VE ACENTE BEDEL ÖDEMEMELİDİR
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, KOTO 22. Meslek Komitesi Başkanı Cem Serhat Dayanç, Komite Üyeleri, KOSAD Başkanı Bülent Yılmaz ile dernek yönetim kurulunun imzasını taşıyan ortak açıklamada, “SEDDK’nın kamuoyuyla paylaştığı bilgiye göre Gri Sigorta ve Mellce Sigorta’ya el konulmuştur. SEDDK tarafından her ne kadar, ‘sektörümüzü etkilemeyecek’ denilse de, bu nahoş durum, bu şirketlerden poliçe kestiren sigortalılar ve acenteler açısından büyük belirsizliklere neden olmuştur. Başından sonuna kadar geçen sürece hiçbir dahli bulunmayan acente ve sigortalıların zarar görmemesi ve bedel ödememesi öncelikli talebimizdir. Akabinde, süreçten etkilenen acente ve sigortalıların haklarının korunması amacıyla oluşturulacak planların açıklanmasını bekliyor, duruma netlik kazandırılmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.