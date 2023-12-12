"Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki mağduriyetlerin peşini bırakmayacağız"

Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefet partileri Kocaeli Şehir Hastanesi'nin elektrik problemi nedeniyle ameliyat olurken yandığı iddia edilen bir çocuk ve bir doğum yapan anneyi Türkiye Büyük Millet Meclisine taşımıştı. Muhalefet partileri tarafından sürekli gündeme getirilen konuyla ilgili iktidar partisinden ve yetkililerden henüz yanıt gelmemişti. Ayrıca Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış olup ve birçok doktorun hastaneye nakledildiği öğrenilmişti. Konuyla ilgili İYİ Parti İl Başkanlığından da tepki geldi. İl Başkanı Nusret Acur, “Yanan hastaları dile getirerek bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

“İKTİDARIN SAĞLIĞA BAKIŞI”

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’de her alanda ortaya çıkan liyakatsizliklerin faturasını halkımız ödemekte, vatandaşlarımız anayasamızda yer alan sağlık hakkını bile kullanamamaktadır. Eğitimden yargıya kadar her alanı binalardan ibaret gören, bina varsa sorun çözülmüştür diyen iktidarın sağlığa bakışı da aynıdır. Nitekim bunun son örneği Kocaeli Şehir Hastanesi’nde yaşanmaktadır.

“HİZMETTE ZAFİYET”

Temeli 2014 yılında atılan, açılışı 5 defa ertelenen Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışı Kocaeli’de sağlık sistemindeki sorunları çözmemiş, aksine sorunlar büyümüştür. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne yapılan hekim transferleri nedeniyle diğer devlet hastanelerimizin kadroları zayıflatılmış, ne yazık ki o hastanelerin halkımıza verdiği hizmetlerde zafiyetler yaşanmıştır.

“HASTANEYİ KİM YÖNETİYOR?”

Kocaeli halkı Kocaeli Şehir Hastanesi’nden tedavi olmak için randevu alamazken, hastaneye ulaşım sağlanamazken, başhekimin kimin olduğu, hastaneyi kimin yönettiği bir türlü belirlenemezken Türkiye gündemini meşgul eden, ulusal basına konu olan vahim iddialarla ilgili kamuoyuna yapılan açıklamalar ne yazık ki halkımızı tatmin etmemiştir.

“60 HASTA YANDI”

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde elektrik kesintisi nedeniyle 60 hastanın vücudunda yanıklar oluştuğu, iki hastanın ise hayatını kaybettiği iddialarının yaygın medyada yer bulmasının ardından Milletvekilimiz Turhan Çömez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir soru önergesi sunup yaşanan iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşımıştır.

“VEKİLLERİMİZ KONUNUN TAKİPÇİSİ”

Değerli Milletvekilimiz, iddia edilen yanıklarla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığını, yanıkların nasıl oluştuğunu, yanıkların sebebini, yanıklara sebebiyet veren cihazların kontrol edilip edilmediğini, yanıkların komplikasyonları ile ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını, hayatını kaybeden hastalarda ortaya çıkan sepsis komplikasyonunu, yaşanan olayda ihmal kusuru işleyenlerle ilgili işlem yapılıp yapılmadığını, yanan hastalara tazminat ödenip ödenmeğini, vahim hadisenin sorumluları ile ilgili yasal işlemin başlatılıp başlatılmadığını sormuştur.

“BİR CAN KAYBI”

Milletvekilimizin sunduğu soru önergesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada yanıklar kabul edilmiş fakat herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilmiştir. Diğer yandan yanan hastaların ölüm sebeplerinin gizlendiği yönündeki iddialarla ilgili ise herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.

Bizler İYİ Parti Kocaeli Teşkilatları olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’nde iş bilmezlik ve liyakatsizlik nedeniyle yaşanan ya da yaşanacak olayları dikkatle takip edeceğimizi, vatandaşlarımızın yaşadığı tüm mağduriyetleri kamuoyuna taşıyacağımızı ifade etmek isteriz. Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki mağduriyetlerin peşini bırakmayacağız” dedi.