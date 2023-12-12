TÜRK FUTBOLUNA SİYASİ YUMRUK

Siyasi olarak kullanılan ve sonunda iflas eden Türkiye futbolunda bu da oldu. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı, TFF Yönetim Kurulu, saldırı nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı. Ülkedeki irili ufaklı tüm maçlar süresiz olarak ertelendi
MEHMET BÜYÜKEKŞİ: “KENDİNİ BİLMEZ CANİLER”
Toplantı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi; "Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır." açıklamasında bulundu. TFF Başkanı açıklamasında; "İkinci bir karara kadar, tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik" ifadelerini kullandı.
ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA KİMDİR?
Faruk Koca 1964’te Ankara’nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. Serbest ticaretli uğraşıyor. Lise mezunu Koca, AKP'nin kurucu üyelerinden olup 22’nci ve 23’üncü yasama döneminde Ankara’dan AKP milletvekilli seçildi. 2021’de Ankaragücü’nde yapılan olağan genel kurulda 1058 oyun 802’sini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.
ÖMER GÜLDİBİ YANINDAN AYRILMADI
Meler yumrukla sarsılırken ilk korumaya gelen Kocaelili hakemimiz maçın 4.hakemi Ömer Tolga Güldibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ne Denebilir Ki! - Millet olarak geldiğimiz mutsuz, umutsuz, hoşgörüsüz, toleransız halimiz sonucu geçirmekte olduğumuz cinnetimizin sahalara da yansıması kaçınılmaz doğal olarak. Allah akıl, beden ve ruh sağlığımızı korusun.
eroldemirbek - federasyonun başındaki zat YA ÇARK EDECE, YA DA GİDECEK maçları oynatmayacakmış. görürüz .
Muharrem - ah ah bizim inanarak güvenerek bizi temsil etsin diye sectiğimiz vekillerimiz sonrada emekli olduktan sonrada yine bizim vergilerimiz ile korumalarının ve emekli olan bu yumruk atan zaatın maşını bizler vergilerimiz ile ödüyoruz bu kişi 5275 sayılı türk ceza kanunun ilgili maddelerince alacağı ceza yaralamadan olacak 7 bucuk ay ile 15 ay arasıdır cezada 5 yıldan az olduğu için hükmün acıklanması geri bırakılacak yani bu adam pardon emekli bizlerin vergileri ile maaş alan emekli milletvekili hiç birşey olmamış gibi hayatına devam edecek bir insana araba ile vurup ölümüne sebeb olursan 2 enfazla 2 ay sonra özgürsün erkeklik yaparda bir insanı silah ile bıcak ile ölümüne sebeb olur isen ağırlaştırılmış mühebbet cezası alırsın ikiside yitip giden can ama aradaki ceza farkına bak işte muz cumhuriyetine dömüş adalet sistemi bu yumruk atak zaatı sadece iç camaşırınla elleri arkadan kelepceli olarak adliyeye oradanda ceza evine götürüp yerde yatan caresiz hakem e tekme atanlarada aynı işlem i yaparak atacaksın içeriye 15 yıl bak bakalım bir daha böyle birşey oluyormu avrupa diyoruz avrupada bir kişi polise bıcak cektiğinde o kişiyi avrupalı polis vurup öldürüyor ya bizim polisimiz adam a jop ile vursa bile o polis için soruşturma acılıyor ve hakem e yumruk atan kişi ise iktidardaki partinin iki dönem millet vekilliğini yapmış kişi o kişiye hangi polis kelepce takabilirki eğer kelepcede takarsa nereye sürgün gideceğini kendisi bile bilmez daha bunlar iyi günlerimiz heleki mart secimleri bir bitsin o zaman işte o zaman vallahi billahi ben başkan olsa idim bu kişiyi dün akşam ceza evine atardım ve emekli maaşınıda keserdim çünki bu sıradan bir yumruk değil ülkemizin 2024 futbol adaylığınıda ve avrupada oynayacak türk takımlarınıda çok zora sokan bir hadise ve olaydır ve bu kişi serbest kaldığındada diğer örümcek kafalılarada çok büyük cesaret olacak bunlar daha iyi günlerimiz
Doğruya Doğru.. - Yapılan saldırı inanılmaz cezayı saldırıyı yapan kişiye ve saldırıya katılan kişilere dolayısıyla başkanın yönettiği kulübe verirsin diğer kulüplerin günahı ne hayret birşey ya..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.