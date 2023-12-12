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Bu İşletme Çocuklar İçin

Derince’de faaliyet gösterecek olan Yas-Ra Wonderland Oyun Alanı, Başkan Aygün’ün katıldığı törenle hizmete açıldı

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Derince’de son dönemde birbiri ardına açılan işletmelere bir yenisi daha eklendi. Bu kez 0-6 yaş grubu arası çocuklara yönelik hizmet verecek olan Yas-Ra Wonderland Oyun Alanı ve Cafe işletmesinin açılışı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımıyla gerçekleşti.

Yasemin Gül Kayalı ve Rasim Kayalı’nın işletmeciliğini yaptığı oyun merkezi Yavuz Sultan Mahallesi, Rezzan Sokak’ta faaliyet gösterecek. Çocukların oynayıp eğlenirken ailelerin de kafeterya bölümünde vakit geçirebileceği merkezde top havuzu, trambolin, zipline, kaydırak ve lego alanı bulunuyor.
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12 Ara 2023 - 12:00 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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