Bu İşletme Çocuklar İçin

Derince’de son dönemde birbiri ardına açılan işletmelere bir yenisi daha eklendi. Bu kez 0-6 yaş grubu arası çocuklara yönelik hizmet verecek olan Yas-Ra Wonderland Oyun Alanı ve Cafe işletmesinin açılışı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımıyla gerçekleşti.

Yasemin Gül Kayalı ve Rasim Kayalı’nın işletmeciliğini yaptığı oyun merkezi Yavuz Sultan Mahallesi, Rezzan Sokak’ta faaliyet gösterecek. Çocukların oynayıp eğlenirken ailelerin de kafeterya bölümünde vakit geçirebileceği merkezde top havuzu, trambolin, zipline, kaydırak ve lego alanı bulunuyor.