Kocaeli'de Filistin mitingi düzenlenecek

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini geçti. Türkiye’nin de her yerinden soykırımın bitmesi için eylemler ve protestolar düzenleniyor. Bu kapsamda Hak-iş Konfederasyonu, bugün Maide Restoranda, Kocaeli Sivil Toplum Kuruluşlarının da katılım sağladığı toplantı düzenledi. Toplantıda Filistin’e Destek Platformu’nun 16 Aralık 2023 saat:13:30’da Yürüyüş Yolunda gerçekleştireceği eyleme çağrıda bulunuldu.

YOĞUN KATILIM

Gerçekleşen programa HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı ve HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammed Hanefi Akbulut, Memur-Sen Kocaeli Temsilcisi Şahin Yaşlık ile birlikte STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

ERSOY: MAZLUMLARIN AHI YÜREKLERİMİZİ YAKIYOR

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, “Siyonist İsrail Devleti 7 Ekim’den bu yana Filistin’de zulüm ve katliama devam ediyor. Bu saldırılar kapsamında 18 bin Filistinli kardeşimiz şehit oldu 1 milyondan fazla kişi yerlerinden oldu. Gazze’deki toplu katliam ve soykırım terör devleti tarafından şiddetini arıtarak devam ediyor. Hastaneler bombalanıyor. Okullar, camiler, hastaneler vuruluyor. Çocuklar Kelime-i Şehadet getirerek can veriyor. Hayatta kalan Filistinli çocuklar sırayla kefenlenmiş cansız bedenler arasında anne ve babalarını ağlayarak arıyor ve araştırıyor. Sivillerin yerleştiği kamplar vurulmaktadır. Gazze’de korkunç bir katliam günbegün genişleyip yaygınlaşmaktadır Mazlumların ahı yüreklerimizi yakıyor.

“TARAFSIZLIK DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLAMAZ”

ABD-İsrail işbirliğiyle hazırlanmış planlar Gazze’nin yutulmasına hizmet ediyor. Gazzelilerin Sina Yarımadası’na, Batı Şeria’da yaşayanların da Ürdün’e sürülmesi için hazırlık yapılıyor. Bugün Filistin, yarın tüm bölgenin kuşatılması ve katliâmların buralara taşınması amaçlanıyor. Filistinler için katliam ve zülüm tüm hızıyla devam ediyor Bizim için bu konuda tarafsızlık diye bir şey söz konusu olamaz. Haksızlık karşısında suskun kalmak dilsiz şeytanlıktır. Zulme sessizlik de aynı derecede zulümdür. Türk milleti, zalim İsrail’in ve zulüm destekçilerinin şeytani oyunlarına, şer ve katliamlarına sonuna kadar tepkili ve öfkelidir.

EYLEME ÇAĞRIDA BULUNDU

HAK-İŞ Konfederasyonumuzun da arasında bulunduğu ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren onlarca STK bir araya gelerek Filistin’e Destek Platformu oluşturdu ve Türkiye’nin 81 ilinde yürüyüş yapıyor. Filistin’e Destek Platformu tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşlerinin üçüncüsü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 13.30’da Kocaeli’de gerçekleştirilecektir. Yürüyüşümüz Cumartesi günü saat 13.30’da Fevziye Camii önünden başlayacak ve Anıtpark’ta Hak-İş Genel Başkanımızın Filistin’e Destek Platformu adına yapacağı konuşma ve ardından yapılacak dua ile sona erecektir. Kocaeli’de bulunan bütün sivil toplum temsilcilerine, yerel ve ulusal basınımıza ve Kocaeli’deki bütün vatandaşlarımıza yürüyüşümüze destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

“FİLİSTİN DAVASINI CANLI TUTMAYLIYIZ”

Yürüyüş esnasında Filistin ve Türk bayrakları dışında hiçbir vakıf veya derneğin logosu veya bayrağının yürüyüş alanına girmesini istemiyoruz. Bu anlamda tüm STK’ların bu hassasiyetle hareket etmesini bekliyoruz. Yürüyüş sırasında katılımcıların sağduyulu hareket etmesini ve kolluk güçlerini zor duruma düşürecek eylemlerden kaçınmasını istiyoruz. Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha göstermek için, Filistin davasını canlı ve diri tutmak için tüm halkımızı yürüyüşümüze davet ediyoruz. Çocuklar ölmesin, bebekler ölmesin, mazlumlar yaşasın diyoruz. Zalimler mahvolsun, caniler kahrolsun; huzur, barış ve istikrar bölgeye hakim olsun diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

TANRIVERDİ: GAZZE’YE YARDIM GİTMİYOR

Gazze yaklaşık 17 yıldır bir ambargo altında. Filistin 75 yıldır. 1947 Birleşmiş Milletler kararından bu yana o kararların uygulanamamasından kaynaklı İsrail’in dinlememesi, dinlemediği halde Amerika’nın kucağında şımartılması sayesinde büyük bir ambargo var ve ne insani yardım gidiyor ne de başka bir yardım. Gazze’ye yardım da gitmiyor, ziyarette gitmiyor. Bu ambargo uygulaması haddi aştı. Aşınca artık orada yaşayan insanlar bir direnişe geçmek zorunda kaldı. Direnişe geçen bu insanları ilk defa tanımayanlar anlamayanlar terör örgütü diye Hamas’ı suçlamaya başladı. Hamas halkını temsil eden bir parti. Halk zaten böyle bir şey bekliyor.

“İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR”

Halkın tümü bir direnişe geçti. Yoksa oradaki bir terör hareketi değil. İsrail tarafından uygulanan bir terördür ve İsrail bir terör devletidir. İnsanca yaşamak isteyenlere, inancını yerine getirmek isteyenlere acımasız bir şekilde bombalar gönderiyor. Bu bir savaş değil. Savaş karşılıklı güçlerin iki ordu arasında yapıldığı şeydir. Dayanılmaz bir noktaya gelen ve hayatlarını sürdürmek için bir araya gelen insanlara biz hem inanç noktasından hem de insani noktadan yaklaşmamız gerekir. Onlarda orada aynı şekilde mağdurlar. Savaşın kazananı olmaz. Yükümüzün ne olacağının farkına varalım. Bugün 67.günü savaşın ve hala devam ediyor. bir Gazze yok edilmeye çalışılıyor ve orada soykırım yapılıyor. Gazze düşerse Filistin düşer ilk kıblemiz gider. Kimse insanlık adına, demokrasi adına bir cümle kuramaz. Bu mesele sadece o bölgenin değil dünyanın meselesidir. Dünya bunun farkına varmalı. Ama illa ki bir yerde toslayacaklar ve adil bir dünya inşa edilecek. 7 Ekim tarihinden bu yana her bir vatandaşımız, STK’Larımız tepkisini ortaya koyuyor.

“HERKES TATİL GÜNÜNÜ BAĞIŞLAMALI”

Tüm bu saldırılara dur demek için Filistin Destek Platformu Cumartesi saat 13:30’da Kocaeli’de yürüyüş yapacak. Ben daha önce gitmiştim demek yok. Ben daha önce gittim ama hıncımı alamadım demek gerekir. İnsanlık adını tüm üyelerimiz ve herkes bu tatilini bağışlayacak. Hep yürüyoruz bundan sonra ne olmalı diye sorabilirsiniz. Türkiye’deki bütün STK’ların buluştuğu bir platform bu platform ileriye yönelik çalışmalar da yapacak. Bütün insanlık adına çalışmalar yapılacak. Kocaeli Kocaeli olalı böyle miting görmedi manşetlerinde haber oluruz inşallah” şeklinde konuştu.