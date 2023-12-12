Gergerlioğlu, “SEDAŞ yüzünden Başiskele halkı canından bezdi!”

Elektrikli cihazlara bağlı olarak yaşayan hastalar sorun yaşıyor

Kocaeli'deki elektrik kurumu olan SEDAŞ’ın halkı canından bezdirdiğini söyleyen Gergerlioğlu, “ Başiskele, Kartepe ve daha pek çok ilçede elektrik kurumu SEDAŞ'ın ihmalleri yüzünden Kocaelililer her gün elektrik kesintisi yaşıyor, isyan ediyor. Sayıştay raporlarında büyükşehir belediyesinin usulsüz kolaylık sağladığı tespit edilen SEDAŞ'ın altyapı çalışmalarını bitirmediği için Kocaelililer her gün büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Elektrikli cihazlara bağlı olarak yaşayan hastası ve öğrencisi olan insanlar elektrik kesintilerinde büyük sıkıntı yaşıyor.” ifadelerin kullandı

Altyapı çalışmaları yetersiz

Elektrik kesintilerinden dolayı Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi halkının isyan edip gösteriler düzenlediğini ifade eden Gergerlioğlu, “Muhtar Ali Balta'yla konuştum ve kendisi altyapı çalışmalarının çok yetersiz olduğunu söyledi. Aynı zamanda, Kocaeli'nde İSU asbestli boruları temizlemiyor, genel müdürün de belirttiği 200 kilometre asbestli boru var ve halk asbest yüzünden kanser oluyor. Bu sıkıntıların bir an evvel çözülmesi gerekiyor.” dedi.