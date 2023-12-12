Gergerlioğlu, “SEDAŞ yüzünden Başiskele halkı canından bezdi!”

Elektrikli cihazlara bağlı olarak yaşayan hastalar sorun yaşıyor
Kocaeli'deki elektrik kurumu olan SEDAŞ’ın halkı canından bezdirdiğini söyleyen Gergerlioğlu, “ Başiskele, Kartepe ve daha pek çok ilçede elektrik kurumu SEDAŞ'ın ihmalleri yüzünden Kocaelililer her gün elektrik kesintisi yaşıyor, isyan ediyor. Sayıştay raporlarında büyükşehir belediyesinin usulsüz kolaylık sağladığı tespit edilen SEDAŞ'ın altyapı çalışmalarını bitirmediği için Kocaelililer her gün büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Elektrikli cihazlara bağlı olarak yaşayan hastası ve öğrencisi olan insanlar elektrik kesintilerinde büyük sıkıntı yaşıyor.” ifadelerin kullandı
Altyapı çalışmaları yetersiz
Elektrik kesintilerinden dolayı Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi halkının isyan edip gösteriler düzenlediğini ifade eden Gergerlioğlu, “Muhtar Ali Balta'yla konuştum ve kendisi altyapı çalışmalarının çok yetersiz olduğunu söyledi. Aynı zamanda, Kocaeli'nde İSU asbestli boruları temizlemiyor, genel müdürün de belirttiği 200 kilometre asbestli boru var ve halk asbest yüzünden kanser oluyor. Bu sıkıntıların bir an evvel çözülmesi gerekiyor.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.