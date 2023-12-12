Başkan Koyun ile Sağlam, hakeme saldırıyı kınadı!

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun,"MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.
Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yaptığı açıklamada," MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaşananlar Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Halil Umut Meler'e yapılan, hiçbir şart altında kabul edilmeyecek bu saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.