- Spor

Başkan Koyun ile Sağlam, hakeme saldırıyı kınadı!

Engin Koyun ve Ertuğrul Sağlam, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırısını kınadı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Başkan Koyun ile Sağlam, hakeme saldırıyı kınadı! mask

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun,"MKE  Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi  Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kocaelispor Teknik Direktörü  Ertuğrul Sağlam yaptığı açıklamada," MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaşananlar Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Halil Umut Meler'e yapılan, hiçbir şart altında kabul edilmeyecek bu saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.
# Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Halil Umut Meler, Ankaragücü, Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam

12 Ara 2023 - 12:41 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.255.162 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL