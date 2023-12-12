İsmine duyarlı Rüzgar kayıp!

"Köpeğimiz Rüzgar 6 Aralık Çarşamba günü İzmit topçular mahallesinde kaybolmuştur. İsmine duyarlı, erkek golden. Tüyleri sarı ve göz çevresinde koyu kahveli halkalar var. Kırmızı ince bir tasması var. Bulanların ya da görenlerin 0536 066 73 89 numarayı aramasını rica ederim."