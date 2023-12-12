Başkan Turan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Mahalleleri ziyaret ederek vatandaş ve esnafla bir araya gelen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, her gittiği mahallede sevgi ve muhabbetle karşılanıyor. Son olarak Selametli, Çalca ve Kubuzcu Mahallelerini ziyaret eden Başkan Turan, Selametli Muhtarı Aykut Karadeniz, Çalca Muhtarı Mehmet Birol, Kubuzcu Muhtarı Ali Özaydın ve hemşehrileri ile bir araya geldi. Başkan Turan’a belediye meclis üyesi Hamza Biçer eşlik etti. Ziyaretlerde mahalle muhtarları ve hemşehrileriyle sohbet eden Başkan Adnan Turan, vatandaşların Kandıra ve bölgeleri ile ilgili fikir ve önerilerini dinledi.
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Başkan Turan ziyaretlerine devam ediyor
Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.