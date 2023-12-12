Başkan Turan ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Turan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Mahalleleri ziyaret ederek vatandaş ve esnafla bir araya gelen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, her gittiği mahallede sevgi ve muhabbetle karşılanıyor. Son olarak Selametli, Çalca ve Kubuzcu Mahallelerini ziyaret eden Başkan Turan, Selametli Muhtarı Aykut Karadeniz, Çalca Muhtarı Mehmet Birol, Kubuzcu Muhtarı Ali Özaydın ve hemşehrileri ile bir araya geldi. Başkan Turan’a belediye meclis üyesi Hamza Biçer eşlik etti. Ziyaretlerde mahalle muhtarları ve hemşehrileriyle sohbet eden Başkan Adnan Turan, vatandaşların Kandıra ve bölgeleri ile ilgili fikir ve önerilerini dinledi.