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Bahçecik’te Zafer Mutlu’ya büyük destek

Zafer Mutlu Bahçecik sakinleri ile bir araya geldi.

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Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Avukat Zafer Mutlu Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği’nde Bahçecik sakinleri ile bir araya geldi. Bahçecik’lilerin yoğun ilgi gösterdiği programa olan ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Adayı Mutlu “Bahçecik ziyareti benim için çok önemliydi. Kendi mahallemde beni yalnız bırakmayarak programa katıldığınız için, böyle güzel bir ortamı hazırlayıp ben de davet ettiğiniz için onur duydum, hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

ARKAMIZDAN DUA EDİLECEK İŞLER YAPACAĞIZ

Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği lokalinde gerçekleştirilen programda konuşan Zafer Mutlu “Bizler ölümlü canlılarız, 100 yıl önce yoktuk ve 100 yıl sonra da burada olmayacağız. Bunun bilinciyle siyaset yapıyoruz. Siyasetten maksadımız bu dünyada kendimize menfaat sağlamak değil. Siyaseti gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek için yapıyoruz. Bizler bu dünyadan göçüp gideceğiz ama arkamızda birçok hizmet yaptığımız, insanların yaşamlarını kolaylaştırdığımız bir şehir bırakacağız. İnsanların bizi hayırla yad etmesi için arkamızdan dua edilecek işler yapacağız” dedi.

GENÇLER ÇOĞUNLUKTAYDI

Önceki akşam gerçekleştirilen programa katılım oldukça yoğundu. Programa katılım sağlayanların çoğunluğunu ise gençlerin oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Gençlerle iyi diyalog kuran başkan adayı Zafer Mutlu gecenin ilerleyen saatlerine kadar gençlerle hasbihal etti.

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ÖNEMLİ HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRİYOR

Başkanlığını Hüseyin Bayram’ın yürüttüğü Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği önemli hizmetler gerçekleştiriyor. Kocaeli’nin köklü yerleşim birimlerinden ve eski belde belediyesi olan Bahçecik’te halkın ihtiyaçlarına göre faaliyetler gerçekleştiren dernek vatandaşların sorunlarının çözülmesi için yetkili mercilerle diyalog kurarak çözümler üretiyor.

Bugün 12:03 TSİ - Siyaset

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