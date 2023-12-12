İtalya'nın Venedik kentinde yapılan Karate1 Youth League'te tataiye çıkan hiranur, Temizel, bronzu kaptı. Gençler 53 kiloda müsabakaya yapan Milli Sporcumuz Hiranur Temizel’e kağıtspqor yönetim kurulu da teşekkür eti. Mesaj şöyle: “Milli sporcumuz bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ederiz”…
- Spor
Hiranur, Venedik’e diz çöktürdü
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli sporcusu 53 kiloda bronz alıp, Venedik’i fethetti !
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.