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Hiranur, Venedik’e diz çöktürdü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli sporcusu 53 kiloda bronz alıp, Venedik’i fethetti !

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Hiranur, Venedik’e diz çöktürdü mask

İtalya'nın Venedik kentinde yapılan Karate1 Youth League'te tataiye çıkan hiranur, Temizel, bronzu kaptı. Gençler 53 kiloda müsabakaya yapan Milli Sporcumuz Hiranur Temizel’e kağıtspqor yönetim kurulu da teşekkür eti. Mesaj şöyle: “Milli sporcumuz  bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ederiz”…

12 Ara 2023 - 13:10 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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