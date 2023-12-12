Hiranur, Venedik’e diz çöktürdü

İtalya'nın Venedik kentinde yapılan Karate1 Youth League'te tataiye çıkan hiranur, Temizel, bronzu kaptı. Gençler 53 kiloda müsabakaya yapan Milli Sporcumuz Hiranur Temizel’e kağıtspqor yönetim kurulu da teşekkür eti. Mesaj şöyle: “Milli sporcumuz bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ederiz”…