Türkiye Basketbol Ligi 14. Hafta müsabakasında deplasmanda Esenler Erok Spor ile karşılaşan dev adamlarımız, Recep Tayyip Erodğan’ın ilk lisansının çıktığı İstanbullu rakibiyle oynadığı mücadeleden 95-90 galip ayrıldı. Yönetim kurulu “Sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ederiz” dedi.
12 Ara 2023 - 13:13- Spor Güncelleme:
Kağıt, Recep Tayyip Erdoğan’ın takımı Esenler Erok’u deplasmanda yendi: 90-95
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ev Sahibi - Muhabirin aklı seçimde halen, orda olmadı burda yendik diye geçiyor herhalde içinden...
Azgın azınlık...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.