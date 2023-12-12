12 Ara 2023 - 13:13- Spor G:

Kağıt, Recep Tayyip Erdoğan’ın takımı Esenler Erok’u deplasmanda yendi: 90-95

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Kağıt, Recep Tayyip Erdoğan’ın takımı Esenler Erok’u deplasmanda yendi: 90-95 mask

Türkiye Basketbol Ligi 14. Hafta müsabakasında deplasmanda Esenler Erok Spor ile karşılaşan dev adamlarımız, Recep Tayyip Erodğan’ın ilk lisansının çıktığı İstanbullu rakibiyle oynadığı mücadeleden 95-90 galip ayrıldı. Yönetim kurulu “Sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ederiz” dedi.
# türkiye

12 Ara 2023 - 13:13 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Ev Sahibi - Muhabirin aklı seçimde halen, orda olmadı burda yendik diye geçiyor herhalde içinden...

Azgın azınlık...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Aralık 13:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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