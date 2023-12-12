Yüksel Yıldırım: “Sporda Şiddet Yasası uygulansın!”

Trendyol Süper Lig’de 15. haftanın kapanış maçı olan Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakası 1-1’lik skorla sonuçlandı. Mücadele her iki takımdan da 1’er oyuncu kırmızı kartla oyundan atılırken, Çaykur Rizespor’a 1 puanı getiren gol son dakikalarda geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler’e yumruk attı. Yere düşen Meler’e fiziki müdahale yerde de devam etti. Maç sonrası yaşanan fiziki saldırı kamuoyu tarafından kınanırken, Başkan Yüksel Yıldırım da 'Şiddet Yasası' önerisinde bulundu.

“SPORDA ARTIK ‘ŞİDDET YASASI’ UYGULANSIN VE KİMSE KAYRILMASIN”

Hakemlere karşı olan tepkilerini centilmence gösterdiklerinin altını çizen Yüksel Yıldırım, “Bu sezon bazı müsabakalarımızda yapılan haksız hakem kararları karşısında centilmence açıklama yapmayı prensip edinen Samsunspor Başkanı olarak, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin fiziksel saldırıyı kınıyorum. Müsabakanın Hakemi Halil Umut Meler ve ekibine geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. Bu tarz eylemlerin tarafımızca kabul edilebilmesi asla mümkün değildir. Sporun ruhuna aykırı olan her türlü şiddeti kınıyorum! Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Umarım bu olay Türk sporunda ve futbolunda bir milat olur. Sporda artık ‘Şiddet Yasası’ uygulasın ve kimse kayrılmasın” dedi.