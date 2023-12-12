12 Ara 2023 - 13:22- Spor G:

AMATÖR FUTBOL MAÇLARI DA ERTELENDİ!

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
AMATÖR FUTBOL MAÇLARI DA ERTELENDİ! mask

TFF Amatör İşler, "MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın sonunda karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleşen çirkin saldırı sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanmış olup,  Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Ülkemizde tüm liglerdeki müsabakalar süresiz olarak ertelenmiştir. Daha önceden yayınladığımız 12-13-14 Aralık ta oynanması gereken müsabakalar da süresiz olarak ertelenmiştir. 14. Hafta müsabaka programı yayınlanmayacaktır."
# Ankaragücü, Halil Umut Meler, türkiye

12 Ara 2023 - 13:22 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Eroldemirbek - siz misiniz hakemlerin taraflı olduklarını gören söyleyen maçları oynatmayalım batın da görün gününüzü demiş federasyonu yönetemeyenler federasyon düşer bu gidişle. nerede ise diyecek ki şu takımlar maçlar olmasa da rahat kolay maaşlar alsak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Aralık 13:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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