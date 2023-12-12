AMATÖR FUTBOL MAÇLARI DA ERTELENDİ!

TFF Amatör İşler, "MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın sonunda karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleşen çirkin saldırı sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanmış olup, Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Ülkemizde tüm liglerdeki müsabakalar süresiz olarak ertelenmiştir. Daha önceden yayınladığımız 12-13-14 Aralık ta oynanması gereken müsabakalar da süresiz olarak ertelenmiştir. 14. Hafta müsabaka programı yayınlanmayacaktır."