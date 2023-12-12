Helal olsun sana ÖMER TOLGA HOCA!

Saldırı esnasında sahanın hemen kenarında olan ve Meler’in yardımına ilk koşan isim Kocaelili hakemimiz maçın 4.hakemi Ömer Tolga Güldibi oldu. Darbelerden nasibini alan ancak ciddi bir yaralanması olmayan Güldibi, sahadan çıkana kadar Meler’in yanından hiç ayrılmadı.