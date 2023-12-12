Saldırı esnasında sahanın hemen kenarında olan ve Meler’in yardımına ilk koşan isim Kocaelili hakemimiz maçın 4.hakemi Ömer Tolga Güldibi oldu. Darbelerden nasibini alan ancak ciddi bir yaralanması olmayan Güldibi, sahadan çıkana kadar Meler’in yanından hiç ayrılmadı.
12 Ara 2023 - 13:38- Spor Güncelleme:
Helal olsun sana ÖMER TOLGA HOCA!
Halit Umut Meler’e atılan yumrukla Türkiye’nin gündemi, Ankaragücü’nün başkanının gözaltına alınıp tutuklanması, liglerin ertelenmesi bütün kulüpleri allak bullak etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.