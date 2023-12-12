Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, Avrupa basınında

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Yaşanan bu saldırı, Avrupa basında manşetlerde yer aldı.

İspanyol basını

AS'ta yer alan haberde, "Başkan sahaya indi ve hakeme yumruk attı" başlığına yer verildi. Haberin devamında, " Türkiye liginde, hakeme çok kızan Ankaragücü başkanı, hakemin yanına gelip ona yumruklu saldırı gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Marca ise, “Alışılmadık, utanç verici ve üzücü: Ankaragücü başkanı hakeme saldırmak için sahaya atladı. Türk takımının başkanı Faruk Koca, takımının Rizespor ile oynadığı maçın 97. dakikasında aleyhine bir penaltıyı işaret ettiği için maçın sonunda sahaya atlayarak hakem Umut Meler'e saldırdı” cümlelerine yer verdi.

Mundo Deportivo da haberinde, “Sıra dışı: Ankaragücü başkanı hakeme yumruk attı!” başlığını kullanarak, “Türk takımının başkanı Faruk Koca, takımının Rizespor'a karşı oynadığı maçın sonunda hakeme saldırmak için sahaya indi” dedi.

İngiltere basını

İngiliz Daily Mail gazetesinde de Halil Umut Meler'e yapılan saldırı geniş yer buldu. Gazete, "Ankaragücü başkanı Türkiye Süper Liginde Rizespor ile berabere kaldıktan sonra hakemin suratına yumruk attı, diğerleri de utanç verici sahnelerde hakemin kafasını tekmeledi" başlığının ardından, “Türkiye Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün başkanı, takımının Rizespor ile berabere kaldığı maçın ardından sahaya girerek hakemin yüzüne yumruk attı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Halil Umut Meler, gözle görülür bir şekilde öfkeli olan Faruk Koca ile karşı karşıya geldi ve kameralara yansıyan görüntülerde hakeme yumruk attı. Meler yere düştü ve ardından yüzünü korumaya çalışırken başka bir kişi tarafından tekmelendi. Uzaklaştırıldıktan sonra şişmiş bir gözle görüldü” değerlendirmesini yaptı.

Portekiz basını

A Bola, “Ankaragücü Başkanı hakeme saldırdı” sözleriyle manşete taşıdığı haberde, “Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından, Ankaragücü Başkanı Koca hakeme dönerek bir açıklama istedi. Görüntüler diyaloğa yeniden döndüğünde Faruk Koca'nın, Halil Meler'e saldırdığı görülüyor" bilgilerine yer verdi.

Alman basını

Alman Bild, 'Türkiye'de skandal başlığıyla' öne çıkardığı haberinde, “Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçında hakem Halil Umut Meler'e çirkin bir saldırı gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca sahaya koştu ve hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, diğer iki kişi kafasına tekme attı. Hakeme korkakça saldırı” dedi.

Fransız basını

Fransız So Foot, yapılan saldırıyı, "Ankaragücü başkanı gergin geçen Rizespor maçının ardından hakeme vurdu" başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberin devamında, “Türkiye'de şaşırtıcı bir sahne. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan, her iki tarafın da oyunda 10 kişi kaldığı ve konuk ekibin son anlarda eşitliği sağladığı gergin maçın ardından, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inerek orta hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Düzenli olarak Avrupa kupası maçlarını yöneten 37 yaşındaki hakem, Ankaragücü yetkililerinden oluşan kalabalığın ortasında yere yığıldı” denildi.

İtalya basını

İtalyan Tuttosport'da da gerçekleşen saldırıyla ilgili yapılan haberde, “Halil Umut Meler, Rizespor karşılaşması sonunda Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradı. Birkaç saat önce Türkiye’nin başkentinde yaşananlar sansasyoneldi. Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1'lik skorla sona eren maç sonunda ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca, hakeme benzeri görülmemiş sert bir şekilde saldırdı” şeklinde paylaşıldı.