12 Ara 2023 - 14:33- Siyaset G:

SP'li Bitmez'in durumu nasıl? İşte SP'den ilk açıklama!

Saadet Partisi, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
SP'li Bitmez'in durumu nasıl? İşte SP'den ilk açıklama! mask

Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur'un açıklamasına göre, "Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tıbbi müdahale devam ediyor."

12 Ara 2023 - 14:33 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.255.162 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Paşalı - Geçmiş osun, Allah acil şifalar versin Hasan vekilimize.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Aralık 14:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL