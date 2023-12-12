Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur'un açıklamasına göre, "Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tıbbi müdahale devam ediyor."
12 Ara 2023 - 14:33- Siyaset Güncelleme:
SP'li Bitmez'in durumu nasıl? İşte SP'den ilk açıklama!
Saadet Partisi, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Paşalı - Geçmiş osun, Allah acil şifalar versin Hasan vekilimize.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.