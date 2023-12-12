12 Ara 2023 - 14:29- Siyaset G:

CHP'Lİ YILDIZLI'DAN SP'Lİ BİTMEZ'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TBMM'de bütçe görüşmelerinin sürdüğü sırada kürsüde açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kalp krizi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
CHP'Lİ YILDIZLI'DAN SP'Lİ BİTMEZ'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI mask
Haber albümü için resme tıklayın

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı X hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüde konuşma yaparken rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili, değerli büyüğüm Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda iyi haberlerini alacağız, geçmiş olsun."
# chp

12 Ara 2023 - 14:29 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.255.162 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL