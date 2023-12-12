CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı X hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüde konuşma yaparken rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili, değerli büyüğüm Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda iyi haberlerini alacağız, geçmiş olsun."
12 Ara 2023 - 14:29- Siyaset Güncelleme:
CHP'Lİ YILDIZLI'DAN SP'Lİ BİTMEZ'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
TBMM'de bütçe görüşmelerinin sürdüğü sırada kürsüde açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kalp krizi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.