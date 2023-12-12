CHP'Lİ YILDIZLI'DAN SP'Lİ BİTMEZ'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı X hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüde konuşma yaparken rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili, değerli büyüğüm Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda iyi haberlerini alacağız, geçmiş olsun."