Esnek Yan Haklar Nedir?

Esnek yan haklar ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizin için listeledik.

Esnek yan haklar, çalışanların yan hak seçenekleri arasından kendi ihtiyaçlarına uygun olanı seçebildiği bir sistemdir. Her çalışanın ihtiyaçları ve beklentileri farklı olduğundan, esnek yan haklar çalışan motivasyonu açısından büyük önem taşır.

Günümüzde iş yaşamında yer alan bireylerin çoğunluğunu Milenyum Kuşağı oluşturur ve bu kuşağın beklentileri öncekilerden farklılık gösterir. Ücret hala önemli bir motivasyon ve sadakat nedeni olsa da özellikle Milenyum Kuşağı için tek başına yeterli değildir. Ücretin yanı sıra çalışma ortamı, eğitim ve kişisel gelişim olanakları gibi faktörler de çalışanların işverenlerinden beklentileri arasında yer alır.

Esnek yan haklar, çalışanların maaşlarına ek olarak sunulan farklı yapıları içerir. Bu yapılar arasında bireysel emeklilik sigortası ek katkı payı, ek tatil hakkı, yakıt çözümleri, performans primi, ek doğum izni hakkı, spor salonu üyeliği, konser, sinema, tiyatro bileti, çocukların kreş masraflarının karşılanması, kira yardımı, uzaktan çalışma imkânı, yemek, servis olanağı ve özel sağlık sigortası gibi birçok yan hak bulunur.

Bu esnek yan haklar, sadece mevcut çalışanların değil, iş arayışında olan adayların da ilgisini çeker ve iş yeri seçiminde önemli bir rol oynar. Çalışanlar, kendi ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre bu yan hakları değerlendirerek, kendilerine en uygun seçenekleri seçebilirler.

Dünyadan Esnek Yan Hak Örnekleri

Çalışanların beklentilerini karşılamak ve motivasyonlarını artırmak için bazı şirketler, ilginç ve özel yan haklar sunmaktadır.

Örneğin;

- Google, çalışanın vefatı sonrasında maaşının yarı tutarını dul kalan eşe 10 yıl boyunca ödemeye devam etmektedir.

- Salesforce adlı şirket, çalışanlarının herhangi bir sivil toplum kuruluşunda çalışmaları için yılda 6 gün ücretli izin vermektedir.

- Facebook, çalışanlarının her doğan bebeği için 4.000 dolar yardım parası vermektedir.

- PriceWaterhouse, öğrenci kredisi borcu olan çalışanlarına yıllık 1.200 dolar destek sağlamaktadır.

- Burton adlı şirket, kar seviyesi 60 cm’yi geçtiğinde çalışanlarına kayak izni vermektedir.

- Netflix, yeni doğum yapmış anne ve eşlerine bir senelik doğum izni hakkı vermektedir. Bu gibi yan haklar, şirketlerin çalışanlarına karşı duyarlılıklarını ve önceliklerini gösterirken, çalışanların motivasyonunu artırmakta ve bağlılıklarını sağlamaktadır.

Esnek Yan Hakların İşletmelere Faydaları

Esnek yan hakların işletmelere birçok faydası vardır. Bunlar arasında en önemli olanı, çalışan motivasyonunda ve bağlılığında görülen artıştır. Ayrıca, esnek yan haklar şirketlerin iş arayanlar arasında tercih edilirlik oranını artırır. Hediye kartı gibi uygulamalar sayesinde vergi avantajı sağlar. Esnek yan haklar çalışanların motivasyonunu artırır ve motive edici etki yaratır. Aynı zamanda, işten ayrılma oranını azaltır ve şirket kültürünün oluşmasına yardımcı olur. Esnek yan haklar aynı zamanda şirketlerin çalışanlarına değer verdiğini gösterir ve rekabetçi bir avantaj sağlar.

MultiGift Kurumsal Hediye Kartı

MultiGift Kurumsal Hediye Kartı, çalışan yardımı, esnek yan haklar, marka kartı, çalışan motivasyonu ve teşvik alanlarında kullanılan bir hediye kartıdır. Primler veya ödüller bu hediye kartına yüklenebilir ve anlaşmalı iş yerlerinde para yerine kullanılabilir. Her çalışanın beklentileri ve tercihleri farklı olduğu için, hediye seçimini şirketin bir yetkilisinin yapması yerine çalışanlara bırakmak büyük bir jest olabilir. Böylece çalışanlar, kendileriyle ilgili bir kararın kendilerine bırakıldığını hissederler.

MultiGift Kurumsal Hediye Kartı'nın şirketlere sağladığı avantajlar arasında, çalışan bordrosuna yansıtılan teşvik ve yardımlarda vergi avantajı sağlaması, operasyonel kolaylık ve hız sağlaması ve işletmeler için özel günlerde ne alacağım sorusunu ortadan kaldırması bulunur.