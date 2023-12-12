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Bakan Koca'dan Bitmez'in durumu ile ilgili açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Bakan Koca'dan Bitmez'in durumu ile ilgili açıklama! mask

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle: "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
# sağlık, Ankara

12 Ara 2023 - 15:06 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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