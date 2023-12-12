12 Ara 2023 - 15:13- Gündem G:

Başkan Hürriyet'ten Bitmez'e 'geçmiş olsun' mesajı!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini sundu.

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Başkan Hürriyet'ten Bitmez'e 'geçmiş olsun' mesajı! mask
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"GEÇMİŞ OLSUN"

"TBMM bütçe görüşmeleri esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekilimiz Sn. Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, acil şifalar diliyorum."

12 Ara 2023 - 15:13 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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