Başkan Hürriyet'ten Bitmez'e 'geçmiş olsun' mesajı!

"GEÇMİŞ OLSUN"
"TBMM bütçe görüşmeleri esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekilimiz Sn. Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, acil şifalar diliyorum."
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini sundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.