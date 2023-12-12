Koyun: "Kazanan yok kaybeden Türkiye!"

AVRUPA’DA BİLE EN ÇOK KONUŞULAN KONU

Koyun “MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı 1-1 biterken, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Bu olay kısa sürede büyük bir infiale yol açtı ve sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da en çok konuşulan konular arasına girdi” dedi. Kocaleispor >saykaın vngin Koyun ise “henüz bize gelen bir tebligat yok. Maçın ertelendiğin biliyoruz ama sonrasıyal ilgili irk Başkan Koyun, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“ONUN DA ÇOLUK ÇOCUĞU VAR”

"Utanç verici bir olay yaşıyoruz. Asla tasvip etmiyoruz. Hakem de bir insan, böyle tepik olmaz. Yurt içi ve yurt dışı imajımız bozuldu. TFF ve Bakanlık gereğini yapıyor ve yapacaklardır da. Halil Umut Meler'in eşi ve çocukları var. Canlı yayında izlediler. Şampiyonlar Ligi'nde defalarca görev almış başarılı bir hakemimiz. Bir futbol insanı olarak çok üzgünüm. Her ne olursa olsun bu saldırı kabul edilemez. Türk futbolu adına, bu gece kazanan yok, herkes kaybetti. Türk futbolu kaybetti. İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz Avrupa Şampiyonası da elimizden gidebilir. Şimdi bu görüntülerden sonra ülkemizde lobi çalışmaları yapacaklardır."