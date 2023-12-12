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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin platosunda yangın

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Kocaeli’deki dizi platosunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin platosunda yangın mask
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Yangın, Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi’nde kurulu olan dizi platosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TRT 1’de yayınlan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizi platosunun bir kısmı alev topuna döndü. Yangını fark eden dizi seti çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, platonun yanan kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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12 Ara 2023 - 15:29 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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