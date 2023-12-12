Yalova'da sahte plakalı minibüslerle soygun yapan 2 hırsız tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı beldesi Havuzdere köyü bölgesinde gece devriye atarken 2 minibüsten şüphelendi. Minibüslerin plaka sorgulamalarını yapan ekipler araçların başka şahıslar üzerine kayıtlı olduğunu belirledi. Ekipler ayrıca 1 Aralık 2023 tarihinde Altınova Karayolları Bakım İşletme Merkezi'nde yaşanan hırsızlık olayında çalınan malzemelerin de araçlar içinde olduğunu belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.
Jandarma tarafından gözaltına alınan A.A. ve E.A. sevk edildikleri Yalova Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı beldesi Havuzdere köyü bölgesinde gece devriye atarken 2 minibüsten şüphelendi. Minibüslerin plaka sorgulamalarını yapan ekipler araçların başka şahıslar üzerine kayıtlı olduğunu belirledi. Ekipler ayrıca 1 Aralık 2023 tarihinde Altınova Karayolları Bakım İşletme Merkezi'nde yaşanan hırsızlık olayında çalınan malzemelerin de araçlar içinde olduğunu belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.