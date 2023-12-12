12 Ara 2023 - 15:34- Asayiş G:

Yalova'da sahte plakalı minibüslerle soygun yapan 2 hırsız tutuklandı

Yalova'da sahte plakalı 2 minibüsle hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Yalova'da sahte plakalı minibüslerle soygun yapan 2 hırsız tutuklandı mask
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Alınan bilgiye göre, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı beldesi Havuzdere köyü bölgesinde gece devriye atarken 2 minibüsten şüphelendi. Minibüslerin plaka sorgulamalarını yapan ekipler araçların başka şahıslar üzerine kayıtlı olduğunu belirledi. Ekipler ayrıca 1 Aralık 2023 tarihinde Altınova Karayolları Bakım İşletme Merkezi'nde yaşanan hırsızlık olayında çalınan malzemelerin de araçlar içinde olduğunu belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.
Jandarma tarafından gözaltına alınan A.A. ve E.A. sevk edildikleri Yalova Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# tespit

12 Ara 2023 - 15:34 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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