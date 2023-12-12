12 Ara 2023 - 15:35- Siyaset G:

DEM'Lİ GERGERLİOĞLU'NDAN BİTMEZ AÇIKLAMASI!

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DEM'Lİ GERGERLİOĞLU'NDAN BİTMEZ AÇIKLAMASI! mask
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TAKİP EDİYORUM

"Saadet Partisi Kocaeli mv. Hasan Bitmez genel kurulda kürsüde bayıldı. Takip ediyorum, şu an anjio yapılıyor sonra yoğun bakıma alınacak. Durumunun biraz sıkıntılı olduğu bilgisini aldım. Allah şifa versin, umarım iyileşir."

12 Ara 2023 - 15:35 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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