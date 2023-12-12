SP GÖLCÜK'TEN BİTMEZ AÇIKLAMASI!

SAADET PARTİSİ GÖLCÜK AÇIKLAMA
"Saadet Partisi Genel Baş. Yard. Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez Bey Meclis Genel Kurulu konuşmasını tamamladıktan sonra fenalaşıp baygınlık geçirmiştir. Doktorların müdahalesi ile kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılmıştır. Kendisine Cenabı Hak'tan acil şifa diliyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.