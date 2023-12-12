12 Ara 2023 - 15:39- Siyaset G:

SP GÖLCÜK'TEN BİTMEZ AÇIKLAMASI!

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SP GÖLCÜK'TEN BİTMEZ AÇIKLAMASI! mask

SAADET PARTİSİ GÖLCÜK AÇIKLAMA

"Saadet Partisi Genel Baş. Yard. Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez Bey Meclis Genel Kurulu konuşmasını tamamladıktan sonra fenalaşıp baygınlık geçirmiştir. Doktorların müdahalesi ile kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılmıştır. Kendisine Cenabı Hak'tan acil şifa diliyoruz."

12 Ara 2023 - 15:39 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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