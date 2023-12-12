HİKMET KARAMAN: "FARUK KOCA BANA DA YUMRUK ATTI"

Kocaelispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, “ Ankaragücü’nde iki dönem görev yaptım. Faruk Koca o zaman da başkandı. Bir olay sonrasında beni de yumrukladı. Ama ben sesimi çıkarmadım, kulübün menfaatleri için. Şimdi açıklıyorum” dedi. Karaman’ın bu paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.