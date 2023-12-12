Çayırova'da 2+1 75 m² daire icradan satılık

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2023/1441 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1441 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmaz Kocaeli ili Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi, 5457 ada, 2 nolu parsel de bulunan 1.kat 2 nolu bağımsız bölümdür. Bina Bodrum+Zemin+3 Normal+Çatı Kat olmak üzere 5 kattan oluşmaktadır.Binada inşai faaliyetler tamamen bitmiştir, taşıyıcı sistemi, duvarları tamamlanmış, sıvalı, boyalı ve mantolamalıdır. Binada oturumun tam olduğu görülmüştür. Projesinde ve yerinde yapılan incelemede;Yapı ruhsatlı ve iskânlıdır. Dairenin Brüt İnşaat Alanı yaklaşık 75,00 m²'dir.Daire içinde 1 adet hol + 1 adet salon + 1 adet oda + 1 mutfak + 1 adet banyo+ 1 adet balkon bulunmaktadır (2+1 tabirli). Taşınmazın balkonunun oda kullanımında olduğu görülmüştür.Batı yön ve bodrum kattan sağlanan bina girişinde camlı alüminyum kapı, bina sahanlık alanlar ve merdivenlerinde mermer kaplama, merdiven korkuluklarında alüminyum doğrama kullanılmıştır. Dairede kiracı iskân etmektedir.Taşınmaz, bölgenin ana caddelerinden Gaziler caddesi üzerinde, Çayırova-Şekerpınar bağlantı yolunun ~500 m.D-100karayolunun~1,2km.kuzeyinde yer almakta olup ulaşımı kolaylıkla sağlanmaktadır. Çayırova merkezi yerleşkesinde konumlu taşınmazın yakın çevresi konut ve genellikle konut altı ticari 5-6 katlı yapılardan oluşmaktadır. Sosyal donatı alanları iyi seviyede olup sosyal ihtiyaçlar yakın mesafeden kolaylıkla karşılanabilmektedir. Sosyo-ekonomik yönden genellikle orta düzey gelir grubunun ikamet alanında kalmaktadır.

Adresi : Yenimahalle (tapuda Akse) mahallesi, 5149. Sokak, Aktaş apartmanı No:6 PK:41420

Yüzölçümü : 273,12 m2 /Ana taşınmaz

Arsa Payı : 2150/25120

İmar Durumu: İnşaat tarzı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2017 tarih ve 23 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında yer almaktadır. 'İş Merkezi Alanı lejantına sahip parsel ayrık nizam 4 kat yapılaşma şartına tabidir.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 19/01/2018 tarih 515 yevmiye ile otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 14:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:04

07/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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