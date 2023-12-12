Gölcük'te apartman dairesi (hisseli) icradan satılık

T.C.GÖLCÜK İCRA DAİRESİ

2021/681 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/681 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 222 Ada, 23 Parsel, Zemin Kat Bağ.Böl.No:1 Nolu Bağ.böl.sayılı TAŞINMAZIN 2582/6885 HİSSESİ SATILACAKTIR....

Adresi : Yenimahalle Mahallesi Gaziosmanpaşa No:11/1 Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 206,56 m2

Arsa Payı : 13770/20656

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat TAKS=0,40 KAKS=1,20 olmak üzere konut alanında bulnumakta ve yola terki bulunduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 187.509,07 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 14:20

07/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.