12 Ara 2023 - 16:25- Siyaset G:

İYİ Partili Nusret Acur: "Allah acil şifalar versin"

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İYİ Partili Nusret Acur: "Allah acil şifalar versin" mask
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"TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde rahatsızlanan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Allah acil şifalar versin."

12 Ara 2023 - 16:25 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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