12 Ara 2023 - 16:28- Siyaset G:

BAŞKAN SARI'DAN SP'Lİ BİTMEZ'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!

"GEÇMİŞ OLSUN" CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı: "TBMM Bütçe görüşmelerinde kürsüde konuşması esnasında rahatsızlanan Saadet Partisi Kocaeli Milletv...

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BAŞKAN SARI'DAN SP'Lİ BİTMEZ'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI! mask
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"GEÇMİŞ OLSUN"

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı: "TBMM Bütçe görüşmelerinde kürsüde konuşması esnasında rahatsızlanan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum"
# chp

12 Ara 2023 - 16:28 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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