GOOGLE BU SKANDALA ARTIK DUR DEMELİ: FEHMİ KORU DA REZİL OLDU

Hayli okunan bir yazar olan Koru, doğal olarak engelleyemediği Google reklamlarından etkilenen bir başka muhafazakar kalem oldu. Google’ın istenmeyen bu reklamların durdurulması için sistem var, ancak birini silseniz bile bir başka reklam anında admin ediliyor. Sonunda Fehmi koru’yu da rezil ettiler…

FEHMİ KORU KİMDİR?

Fehmi Koru, ya da müstear adıyla Taha Kıvanç, 1950 yılının 25 Temmuz'unda İzmir'de doğdu..

İlkokulu Kemal Reis İlkokulu'nda okuduktan sonra ardından İzmir İmam Hatip Lisesini bitirdi.1973 Yılında İzmir Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. İstanbul’a gitti, Fatih Gençlik Vakfı'nın kuruluşunda çalıştı. Sonra sanayi alanıyla iştigal eden özel bir şirkette çalışma hayatını sürdürür. 1975'te Tuzla Piyade Okulu'nda askerliğini kısa dönem olarak yaptı. 1977-78 yıllarında dil öğrenmek için İngiltere’ye gitti. Daha sonra, gazetecilik okumak üzere bir kez daha İngiltere’ye gitti. İngiltere'den dönünce, bu sefer Arapça öğrenmek için 7-8 ay kalmak üzere Suriye'ye gitti. 1982 yılında ABD Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı. Yüksek lisans derecesini Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies)'nden almıştır. Ayrıca MIT kısaltamasıyla bilinen Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)'nde araştırma görevlisi olarak bulundu. Sonrasında 1982'de Türkiye'ye döndüğünde 9 Eylül Üniversitesi'ne Arapça okutmanı olarak girecekken, 12 Eylül sürecinin bir yansıması olarak, hakkında hazırlanan rapor yüzünden bu atama gerçekleşemedi.

Arabia ve Crescent adlı dergilerde yazarak, gazetecilik mesleğine ilk adımını attı. Milli Gazete daha sonra ikinci durağı oldu. Hem editörlük, hem de köşe yazarlığı ile uzun süre Milli gazetede çalıştı. Özal döneminde Ekrem Pakdemirli'nin onu, başında bulunduğu Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına basın müşaviri yapması ile gazete ve yazı işinden uzak kalmak zorunda kaldı. Devlet Planlama Teşkilatı'nın İslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Bölümü'nde de (İSEB) görev yaptı Fehmi Koru. Ama burada uzun süre kalmadı. Zaman Gazetesi ile yolları kesişmişti çünkü.. . Ankara Temsilciliği ve köşe yazarlığı... Tam 13 yılı geçti Ankara Zaman'da... 1998'in Eylül ayında Zaman'la yollarını ayırdı ve Turkish Daily News'te yazmaya başladı.

Yeni Şafak gazetesinde de uzun yıllar hem Fehmi Koru, hem de Taha Kıvanç ismiyle yazılar yazdı. Yeni Şafak yönetimiyle ters düşünce kısa bir mola ve yeniden Zaman serüveni başladı Fehmi Koru için.. Ancak Zaman'da eskisi gibi karşılık bulmadığını görünce, Star gazetesine doğru yola çıktı.. Star'da yazarken Kanal7'de "Haber Saati"nde yorumlar yapıyordu.

Fehmi Koru, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün okul arkadaşıydı... Star'daki yazıları zaman zaman Tayyip Erdoğan'ın aleyhine olunca, ipler yavaş yavaş gevşemeye, hatta kopmaya başlamıştı. Fehmi Koru, Habertürk Televizyonu'nda bir programa katılmıştı. Habertürk'ün CEO'su Kenan Tekdağ'la tınıştı o gün.. Teklif alınca hayır demedi, Star'la yollarını ayırdı ve her iki ismiyle Habertürk'te yazmaya başladı.

Arapça ve İngilizce bilgisi çok üst düzeydedir. Fehmi Koru, prensipleri gereği Parlamento Muhabirleri ve Harvard Mezunları Derneği haricinde hiç bir yere üye değildir.

Fehmi Koru, 1980 yılında kimya doktoru olan Nebahat Karagülle ile evlendi. Mehmet Yasin, Zeynep Alemşah, Fatma Şirin, Ahmet Taha, Ömer Faruk adlarında 5 çocuğu vardır.

Fehmi Koru, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Ege Bölgesinden girmiştir.

Kitapları :

Yeni Dünya Düzeni (Beyan)

Taha Kıvanç'ın Not Defteri (Timaş)

Tabana Kuvvet (Timaş)

11 Eylül, O Kader Sabahı (Timaş)

One Column Ahead (Türkçesi Bir Sütun İleri) (Timaş)