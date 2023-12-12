SP’liler hastanede karargah kurdu

Genel başkan Temel Karamollaoğlu, Bitmez’e Meclis’te yapılması gereken bütün müdahalelerin yapıldığının altını çizerek, “Kendisi şeker hastası ve kalple de problemleri vardı. Çalışmalarını devam ettirebiliyordu. Süratle buraya nakli sağlandı. Kalp masajı yapıldı. Son verilen bilgi ile şu anda yoğun bakıma alındı. Burada bakımı belli bir süre devam edecek. Sağlıkçılar bütün gayreti gösteriyor. Yoğun bakımda inşallah sağlığına kavuşacak diye ümit ediyoruz” dedi.
- Siyaset
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.