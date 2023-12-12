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SP’liler hastanede karargah kurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli Milletvekili Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
SP’liler hastanede karargah kurdu mask

Genel başkan Temel Karamollaoğlu, Bitmez’e Meclis’te yapılması gereken bütün müdahalelerin yapıldığının altını çizerek, “Kendisi şeker hastası ve kalple de problemleri vardı. Çalışmalarını devam ettirebiliyordu. Süratle buraya nakli sağlandı. Kalp masajı yapıldı. Son verilen bilgi ile şu anda yoğun bakıma alındı. Burada bakımı belli bir süre devam edecek. Sağlıkçılar bütün gayreti gösteriyor. Yoğun bakımda inşallah sağlığına kavuşacak diye ümit ediyoruz” dedi.

12 Ara 2023 - 16:51 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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