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“Durumu kritik, dua ediyoruz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde konuşma yaparken fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in son durumuna ilişkin Bilkent Şehir Hastanesi’nde açıklamalarda bulundu.

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“ÇABA GÖSTERİLİYOR”

Bakan Tunç, milletvekili Bitmez’in durumunun ciddi olduğunu söyledi. “Vekilimiz acilde, yoğun çaba gösteriliyor” diyen Tunç, “Durumu kritik, dua ediyoruz” ifadesini kullandı

12 Ara 2023 - 16:53 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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