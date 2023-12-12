12 Ara 2023 - 16:54- Gündem G:

Faruk Koca AKP'den ihraç edildi!

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AKP MKYK'da alınan kararla partiden ihraç edildi.
Faruk Koca AKP'den ihraç edildi! mask

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AKP'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, MKYK'de alınan kararla partiden ihraç edildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk atmış ve beraberindeki iki kişiyle birlikte tutuklanmıştı.

Kaynak: CUMHURİYET
# Ankaragücü, Halil Umut Meler, AKP, sevk edildi, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca

12 Ara 2023 - 16:54 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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