12 Ara 2023 - 17:23 - Asayiş

Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 3,2 görülürken derinliği ise 9,2 kilometre olarak ölçüldü.