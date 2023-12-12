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Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 3,2 görülürken derinliği ise 9,2 kilometre olarak ölçüldü.
Kahramanmaraş'ta deprem mask

Kahramanmaraş'ın Elbistan-Bakış bölgesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin verilerine göre büyüklüğü 3,2 olarak görüldü.

Depremin derinliğinin ise 9,2 olduğu belirtilirken deprem saat 16.47'de yaşandı.

Kaynak: KARAR
# Deprem

12 Ara 2023 - 17:23 - Asayiş

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