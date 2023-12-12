Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan-Bakış bölgesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin verilerine göre büyüklüğü 3,2 olarak görüldü.
Depremin derinliğinin ise 9,2 olduğu belirtilirken deprem saat 16.47'de yaşandı.
Kaynak: KARAR
Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 3,2 görülürken derinliği ise 9,2 kilometre olarak ölçüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.