Süper Lig hakemleri istifa etti!

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında dün akşam oynanan maçın ardından inanılmaz olaylar yaşanmış, Türkiye sarsılmıştı.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahanın ortasına kadar giderek, hakem Halil Umut Meler'i yumruklamıştı. Yere düşen Meler'e bir kaç kişi tarafından tekme de atılmıştı.
Halil Umut Meler hastaneye kaldırılırken, Ankaragücü Başkanı Koca ve iki saldırgan tutuklandı.
Olayın ardından bir gelişme daha yaşandı.
Gazeteci Ömer Faruk Ünal, hakemlerin Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa ettiğini ileri sürdü.
Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süper Lig hakemleri, VAR dahil hepsi Hakem Derneği üyeliklerinden istifa ettiler. Çok gereksiz olan dernek daha da değersiz olmuş oldu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.