Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'la görüşüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.
Daha önceden ilan edilmemesi nedeniyle sürpriz olarak nitelenen görüşme, AKP Genel Merkezi'nde saat 17.00'de başladı
İKTİDARA ELEŞTİRİLERDE BULUNUYORDU
Son genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'a açık destek veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son dönemde hükümetin ekonomi politikalarına yönelik yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyordu. Fatih Erbakan, TBMM’de yaptığı son basın toplantısında, asgari ücrete enflasyona göre belirlenen artışın milyonlarca asgari ücretliyi zor durumda bırakacağını ifade etmişti.
2024 yılı bütçesine de eleştirilerde bulunan Erbakan, bütçenin dengeli olmadığını belirterek “ÖTV, KDV, MTV ve zam bombardımanına rağmen bütçe açık veriyor. Hükümet kamuyu borçla yönetiyor. Bu gidişatın durmayacağı açık. Bu sistem faiz çetelerine yarıyor, milyonlarca insanı perişan ediyor" demişt
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.