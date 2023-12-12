TEMPOLU YÜRÜYÜŞ YAŞLANMA SÜRECİNİ YAVAŞLATIYOR

A.Okan Çağlar- Nurçin Çağlar

“Yeni yayımlanan ve 400.000’den fazla İngiliz yetişkinin verilerini analiz eden bir çalışma, yürüyüş temposu ile biyolojik yaşlanmanın genetik göstergesi arasında bağlantı olduğunu gösteriyor.

Bu çalışma Leicester Üniversitesi araştırmacıları önderliğinde yapılmış ve yürüyüş temposu ile biyolojik yaşlanmanın bir göstergesi olan lökosit telomer uzunluğu arasında nedensel bir ilişki ortaya koymuş. Bu araştırma sonuçlarına dayanarak bilim insanları yaşam boyu tempolu yürüyüşün orta yaşlarda kronolojik yaştan ortalama 16 yaş daha genç olunmasını sağlayabileceğini söylüyor.

405.981 orta yaşlardaki İngiliz’in verileri incelenerek daha hızlı tempoda yürüyenlerin, diğer fiziksel aktivitelerden bağımsız olarak, daha uzun telomerlere sahip oldukları görülmüş. Telomerler kromozomların ucundaki koruyucu kılıflardır. Hücre her bölündüğünde telomerler kısalır ve artık kısalamayacak kadar olunca hücre bölünemez. Dolayısıyla araştırmacılar lökosit telomer uzunluğunun biyolojik yaş için iyi bir gösterge olduğunu söylüyorlar.

Yürüyüşün fiziksel, zihinsel, sosyal ve sağlığa etkileri konusunda pek çok araştırma yapılmışken bu çalışma yürüyüş hızıyla genetik veriler arasındaki ilişkiye bakan ilk araştırmadır.”

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

İllustrasyon: Bilge Keysan

Sağlıklı Yaşıyoruz

Kaynak: https://le.ac.uk/news/2022/april/walking-speed-ageing