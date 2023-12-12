Yapay zeka zihin okumayı başardı

NewScientist'in haberine göre, İsviçre'deki Zürih Üniversitesi'nden araştırmacılar, sadece sensörlerle dolu bir kask ve yapay zeka kullanarak, bir kişinin düşüncelerini yazılı kelimelere dönüştürebileceklerini açıkladı.

Çalışmaya katılanlara, elektriksel beyin aktivitesini kaydeden bir başlık takıldı ve ellerindeki metni okumaları istendi. Bu elektroensefalogram (EEG) kayıtları daha sonra DeWave adı verilen bir yapay zeka modeli kullanarak metne dönüştürüldü.

BEYNE SİNYALLER GÖNDERECEK

Örnek olarak sisteme 'merhaba' demeyi düşündüğünüzde, beyninizin belirli sinyaller gönderdi.

DeWave, bu sinyallerin anlattıktan sonra, ekip bunu ChatGPT'ye güç veren yapay zekaya benzer açık kanaklı bir büyük dil modeline (LLM) bağladı.

Bu LLM, cümleler kurabilen zeki bir yazar gibi. Bu 'zeki yazar'a Dewave'den genel sinyalleri cümleler oluşturmak için bir rehber olarak kullanması gerektiği talimatı verildi.

EEG verilerine dayanarak cümle yazma konusunda daha da iyi olmak için hem DeWave hem de dil modeli birlikte eğitildi.

HASTALAR İÇİN KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Araştırmacılar, sistemin daha da geliştirilmesiyle, felç geçirenler gibi konuşma yetisini kaybetmiş kişiler için iletişimde kolaylık sağlayacağı öngörülüyor.

Sistem, şu anda hala geliştirme aşamasında, ancak bilim insanları bunun gelecekte konuşma yeteneğini kaybetmiş kişiler için devrim yarabilecek bir teknoloji olduğuna inanıyor.

Sistem, felç geçiren kişilere, düşüncelerini iletişim kurmak için kullanmalarına olanak tanıyarak, bağımsız bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.

Sistem ayrıca diğer konuşma bozukluğu olan kişiler için de faydalı olabilir.

Araştırmacılar, sistemin gelecekte daha da geliştirilebileceğini ve daha karmaşık cümleleri ve hatta fikirleri anlama ve dönüştürme yeteneğine sahip olabileceğini söylüyor.

Kaynak: KARAR