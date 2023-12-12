22 yaşındaki Eylem kazada hayatını kaybetmişti: Bir canın bedeli 18 bin 200 TL

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 1 Temmuz 2020 tarihinde yaşanan ve 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Eylem Emir Can'ın hayatını kaybetmesine ilişkin otomobil ve motosiklet sürücülerinin yargılandığı davanın görülmesi Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

AVUKATLAR MÜTALAAYI REDDETTİ

Tutuksuz yargılanan sanıkların katılmadığı karar duruşmasında savcı, kaza raporu ve tutanaklara göre iki sürücünün de kazanın oluşumunda kusurlu bulunduğu, Eylem Emir Can'ın hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulmaları gerektiği yönünde mütalaa verdi.

Sanıkların avukatları Ali Cenk Çapak ve Müge Özkeskin, mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

ÖNCE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ ARDINDAN PARA CEZASI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Fatmanur A'ya taksirle ölüme sebebiyet verdiği suçlamasıyla hükmettiği 3 yıl hapis cezasını, iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak hapis cezası 18 bin 200 lira para cezasına çevrildi.

Mahkeme, Ahmet Z'ye ise taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından ceza verilmesi gerektiğine ancak sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığının tali olması göz önüne alınarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, iyi hal indirimi uygulanarak bu cezanın 2 yıl 1 aya indirilmesine, diğer sanıkla aynı gerekçeler göz önüne alınarak hapis cezasının 15 bin 200 lira para cezasına çevrilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Süleyman Demirel Bulvarı'nda 1 Temmuz'da, Ahmet Z'nin kullandığı 09 A D E 996 plakalı otomobil, Fatmanur A. idaresindeki 09 ADM 355 plakalı motosikletle çarpışmıştı.